На вихідні, 25 і 26 квітня, в Україні очікуються штормові пориви вітру до 20 метрів на секунду. Крім того, в неділю в низці регіонів України очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

“Штормове попередження по Україні!!! Вдень 25 квітня в західних, центральних, південних і більшості північних областей, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки — жовтий)”, – наголошується в повідомленні.

Синоптики попереджають, що в неділю, 26 квітня, в Україні часом дощ, вночі в більшості північних та центральних областей, а вдень в Харківській області місцями очікуються сильні опади.

Температура вночі становитиме в середньому 4-9° тепла, вдень 12-17°, а на крайньому півдні та сході до 20°.

У Київській області 26 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, по області місцями значний дощ, вдень без опадів. Температура по області вночі складе 4-9° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°.

У Київській міській держадміністрації також попередили про сильні пориви вітру 25 і 26 квітня.

Жителів столиці закликають:

• щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

• якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

• в разі сильного вітру слід сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

• потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, передусім тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.