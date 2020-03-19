Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

“У суботу-неділю в Україну заходить суттєве похолодання, антициклон Юрген… Починаючи із суботи, з 21 березня, в Україні очікується суттєва зміна погоди – поступове похолодання (Південь та Схід ще в суботу побудуть у теплі, але недовго), надалі опади у вигляді дощу та снігу, посилення вітру до штормових значень. У ніч на неділю стовпчики термометрів опустяться вже до мінусів”, – пише синоптик.

За її словами, холодна погода триватиме близько тижня, а вже “ближче до наступних вихідних повітря почне прогріватися”.

Що стосується п’ятниці, 20 березня, – Дня весняного рівнодення – то в Україні ще переважатиме тепла погода. Температура повітря на півночі складе +9 – +12 градусів.

На решті території України 20 березня очікується +10 – +14 градусів тепла. У південній частині, в більшості центральних регіонів і на Закарпатті синоптик прогнозує +13 – +17 градусів. Дощі завтра найбільш вірогідні в західних областях України та на Півдні.

У Києві завтра очікується +10 – +11 градусів тепла, без опадів.