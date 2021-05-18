Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом'якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.

Про це повідомляє журнал TIME.

Рішення щодо пом’якшення умов маскового режиму було прийнято 27 квітня. Там було вказано, що повністю вакциновані громадяни мають право більше не носити захисні маски, тільки якщо не знаходяться в натовпі незнайомих їм людей.

13 травня CDC змінив рекомендації. Від масок дозволили відмовитися навіть в більшості приміщень. Однак таке рішення регулятора розкритикували. Зокрема, вказується на те, що люди на роботі, навіть якщо повністю вакциновані, часто контактують з іншими. При цьому, 60% населення в США ще не отримало щеплення проти коронавірусу.

Теоретично, дозвіл не носити маски поширюється тільки на повністю вакцинованих громадян. Однак, єдиного стандарту для контролю цього аспекту не існує, тому складно перевірити – вакцинована людина без маски чи ні.

Після нових рекомендацій регулятора в таких штатах, як Вірджинія, Північна Кароліна, Огайо та Мічиган скасували мандати на обов’язкове носіння захисних масок в приміщенні. Зокрема, без маски тепер можна прийти в такі великі магазини, як Walmart, Trader Joe’s та Costco.