Про це повідомляє журнал TIME.
Рішення щодо пом’якшення умов маскового режиму було прийнято 27 квітня. Там було вказано, що повністю вакциновані громадяни мають право більше не носити захисні маски, тільки якщо не знаходяться в натовпі незнайомих їм людей.
13 травня CDC змінив рекомендації. Від масок дозволили відмовитися навіть в більшості приміщень. Однак таке рішення регулятора розкритикували. Зокрема, вказується на те, що люди на роботі, навіть якщо повністю вакциновані, часто контактують з іншими. При цьому, 60% населення в США ще не отримало щеплення проти коронавірусу.
Теоретично, дозвіл не носити маски поширюється тільки на повністю вакцинованих громадян. Однак, єдиного стандарту для контролю цього аспекту не існує, тому складно перевірити – вакцинована людина без маски чи ні.
Після нових рекомендацій регулятора в таких штатах, як Вірджинія, Північна Кароліна, Огайо та Мічиган скасували мандати на обов’язкове носіння захисних масок в приміщенні. Зокрема, без маски тепер можна прийти в такі великі магазини, як Walmart, Trader Joe’s та Costco.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.