Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров‘я та соціальної політики Марина Порошенко зазначила, що скасування заборони на купівлю алкоголю першого ж дня спричинило до низки проблем у місті та великої кількості людей у стані алкогольного сп’яніння.

Про це вона заявила у відеозверненні.

Представники партії “Європейська Солідарність” у Київраді закликали міського голову Віталія Кличка та голову військової адміністрації Миколу Жирнова скасувати дозвіл на продаж та придбання алкоголю та залишити повну заборону на продаж алкогольних напоїв у Києві.

“Військовослужбовці нашої фракції наголошують, що вільний продаж алкоголю створює додаткові складнощі в організації правопорядку, захисті столиці та забезпеченні ефективної оборони міста”, – наголосила Марина Порошенко.

За її словами, це може призвести й до зниження концентрації уваги мирних мешканців столиці під час ракетних обстрілів і повітряної тривоги. Марина Порошенко переконана: столиця має бути прикладом стійкості та боротьби у всіх її проявах.

“Попри суттєві успіхи по звільненню низки населених пунктів Київської області, ситуація досі залишається напруженою. Киянам поки не час розслаблятися та поводитись безвідповідально. Тому замість алкоголю краще пити воду, каву та чай і концентрувати всі зусилля на найважливішому завданні – перемозі та збереженні життів українців”, – констатувала Марина Порошенко.