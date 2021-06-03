Президент України Володимир Зеленський накладе вето на ухвалений сьогодні закон, який повертає покарання у вигляді позбавлення волі за брехню в деклараціях. Причина – суперечливі поправки, внесені в останній момент у документ.

Про це поінформували в пресслужбі глави держави.

Йдеться про проєкт закону № 4651, який сьогодні 307 голосами підтримала Верховна Рада.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом вносяться зміни до двох статей Кримінального кодексу України: 366-2 (“Декларування недостовірної інформації”) та 366-3 (Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Вказаними змінами було встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації. Таке ж покарання спочатку передбачалося і за неподання декларації. Однак все змінили поправки нардепів від “Слуги народу”.

Про які поправки йдеться?

Сьогодні під час розгляду законопроєкту в другому читанні нардепи підтримали дві поправки “слуг народу”: №50 Ігоря Фріса та №59 Олексія Ковальова.

Перша дозволяє декларантам ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Тобто поправка №50 унеможливила покарання за брехню щодо майна родичів.

Більш того, зазначати майно, яким користується чи володіє член родини декларанта, пропонується лише якщо сам “член сім’ї подав відомості про такі об’єкти” декларанту. Досі декларант повинен був вказати усю відому йому інформацію щодо майна.

Друга поправка №59 скасувала покарання у вигляді позбавлення волі терміном на два роки за умисне неподання декларацій. За неподання декларації в проголосованому законі тепер передбачено лише обмеження волі.

“За неподачу декларації є позбавлення волі до 2 років. Я думаю, що це надмірне покарання. Моєю правкою пропонується обмеження волі, а не позбавлення”, – зазначив “слуга” Ковальов, представляючи поправку.

Реакція НАЗК

На зміну тексту законопроєкту спочатку відреагували в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), закликавши президента Володимира Зеленського ветувати документ.

У відомстві наголосили, що в нинішньому вигляді закон “дозволить посадовцям записувати майно на родичів”.

“Під час голосування у залі було внесено кілька поправок, які дозволять декларантам ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. Ці поправки визначають, що майно членів сім’ї декларується лише якщо “член сім’ї подав відомості про такі об’єкти” декларанту…. Водночас, підтримавши ще одну поправку, депутати відмовилися підтримати позицію президента щодо запровадження санкції у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації”, – наголосили в НАЗК.

Позиція Володимира Зеленського

Згодом на ситуацію відреагували в Офісі президента. Там зазначили, що Володимир Зеленський ветує закон.

Як відомо, спочатку документ має підписати спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та направити його на підпис главі держави, після чого Зеленський зможе накласти вето.

В пресслужбі ОПУ зазначили, що законопроєкт № 4651 був проголосований “у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері”.

“Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта. Це даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. За такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню… Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім’ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності“, – наголосили в ОПУ.

У пресслужбі додали, що покарання у вигляді обмеження (а не позбавлення) волі за умисне неподання декларації “не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним”.

“За недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність”, – вказали на Банковій.