Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що за його каденції не розпочалася б повномасштабна війна РФ проти України. Зрештою, у разі необхідності, він би дозволив Путіну забрати "російськомовні території".

Про це він розповів в інтерв’ю для ведучого Fox News Шона Хенніті.

Скандальну заяву експрезидента США не пустили в етер каналу, проте запис, який не транслював Fox, можна прослухати за посиланням.

Трамп ще раніше наполягав на тому, що війна в Україні ніколи не відбулася б, якби він був президентом, стверджуючи, що у нього є “чарівні слова”, аби припинити бойові дії негайно.

Під час інтерв’ю колишній глава США зауважив, що зміг би особисто запобігти повномасштабній війні. За його словами, потрібно було лише дозволити Росії “забрати частину” України.

Він також додав, нагадавши, що Росія “нічого не взяла”, поки він був у Білому домі, тому що президент Росії Володимир Путін “розумів, що він би ніколи цього не зробив”.

Трамп намагався запевнити журналіста, що “навіть без переговорів про угоду”, він міг би “домовитися”.

“У гіршому випадку я міг укласти угоду, щоб дозволити щось поглинути. В Україні ж є певні території російськомовні, чесно кажучи, але можна було домовитися”.

Окрім цього, експрезидент США також зазначив про велику кількість жертв внаслідок повномасштабної агресії РФ і знову повторив своє твердження, мовляв, цього б “ніколи не трапилося під його наглядом”.