Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.
У повідомленні зазначається, що 25 жовтня в апараті управління ДП “Адміністрація морських портів України” відбулась робоча нарада з представниками портової галузі. Під час якої була презентована електронна черга на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеси “зерновим коридором”.
З 26 жовтня електронна черга публікується на офіційному сайті підприємства.
У компанії зауважили, що подібна технологія була раніше впроваджена та показала свою ефективність у Дунайських портах.
Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов’язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об’єктивні причини такої перестановки.
На думку керівника підприємства Олексія Вострікова, впровадження електронної черги для обробки суден у портах Одеси створить прозоріші та комфортніші умови для бізнесу.
“Діджиталізація портових процесів є одним із ключових завдань ДП “АМПУ”. Впровадження електронної черги для обробки суден у портах Великої Одеси – черговий крок до створення більш прозорих та комфортних умов для бізнесу”, – прокоментував Олексій Востріков.
Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.
Довідка. Адміністрація морських портів України (АМПУ) — одне з найбільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України. АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України внаслідок ухвалення Закону України “Про морські порти України” для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань АМПУ — підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін.
АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об’єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.
- В Організації Об’єднаних Націй Москва висловила занепокоєння щодо “зернового коридору” та готова відмовитися від поновлення угоди наступного місяця, якщо її вимоги не будуть розглянуті, заявив 13 жовтня посол РФ в ООН Геннадій Гатілов.
- Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.