Одне з найбільших українських державних підприємств морської галузі "Адміністрація морських портів України" запровадило електронну чергу на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеської області "зерновим коридором"

Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.

У повідомленні зазначається, що 25 жовтня в апараті управління ДП “Адміністрація морських портів України” відбулась робоча нарада з представниками портової галузі. Під час якої була презентована електронна черга на підхід та обробку суден, що прямують до портів Одеси “зерновим коридором”.

З 26 жовтня електронна черга публікується на офіційному сайті підприємства.

У компанії зауважили, що подібна технологія була раніше впроваджена та показала свою ефективність у Дунайських портах.

Однак, на відміну від Сулинського каналу, де електронна черга не змінюється, тут допустимі зміни, пов’язані з технічними нюансами, такими як неготовність судна до огляду тощо. Проте з кожної такої нагоди в електронній черзі навпроти судна будуть вказані об’єктивні причини такої перестановки.

На думку керівника підприємства Олексія Вострікова, впровадження електронної черги для обробки суден у портах Одеси створить прозоріші та комфортніші умови для бізнесу.

“Діджиталізація портових процесів є одним із ключових завдань ДП “АМПУ”. Впровадження електронної черги для обробки суден у портах Великої Одеси – черговий крок до створення більш прозорих та комфортних умов для бізнесу”, – прокоментував Олексій Востріков.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Довідка. Адміністрація морських портів України (АМПУ) — одне з найбільших державних підприємств морської галузі, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки України. АМПУ створена в 2013 році в результаті реформи морської галузі України внаслідок ухвалення Закону України “Про морські порти України” для управління державним майном в морських портах країни і його ефективного використання, створення механізмів для залучення інвестицій в портову інфраструктуру для її розвитку і стабільної роботи бізнесу. Серед інших завдань АМПУ — підтримка паспортних глибин акваторій портів, забезпечення безпеки мореплавства та ін.

АМПУ входить в сферу управління Міністерства інфраструктури України і об’єднує українські морські порти та інші інфраструктурні елементи, одночасно сприяючи розвитку і конкурентоспроможності кожного з них.