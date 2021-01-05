Відповідну заяву опубліковано на сайті ДП.

Зазначається, що підприємство не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності від початку року.

“Міністерство охорони здоров’я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ”, — йдеться в заяві.

Без погодження фінансового забезпечення підприємство не може приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, закуплений за держпрограмами МОЗу. Йдеться про такі напрями, як онкологія, гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Тако ж це стосується товарів, необхідних для боротьби з COVID-19: захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена тощо.

Крім того, у “Медзакупівлях” інформують про неможливість продовження збору інформації, яка потрібна для формування національної статистики щодо протидії COVID-19.

“Під загрозою функціонування нашої системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів, на яких знаходитиметься система у поточному році (попередній договір був обмежений 2020 роком). Нагадаємо, що ми збираємо дані з сотень лікарень та лабораторій по всій Україні. Ці дані використовуються Кабінетом Міністрів України та РНБОУ для планування ефективної боротьби з поширенням хвороби. Ми забезпечуємо технічну підтримку системи та всю ключову комунікацію щодо формування даних”, — заявили у підприємстві.

До того ж порушено комунікацію підприємстві з постачальниками, логістичними партнерами, Держказначейством, МОЗом, контрагентами, проведення обліку та антикорупційної експертизи контрагентів тощо.

У зв’язку з цим ДП “Медзакупівлі” звернулося до уряду та МОЗ з вимогою затвердити фінансове забезпечення держпідприємства.

“Щоденне зволікання наражає на небезпеку пацієнтів, створює незручності постачальникам, робити шкоду репутації ДП, як надійного закупника”, — наголосили у підприємстві.