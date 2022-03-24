ДПСУ подякувала пропагандисту РФ за сюжет про вже знищений корабель «Орськ» у Бердянську

Про це повідомляє ДПСУ в Facebook.

Сергій Денейко нагородив Валентина Гвоздева з телеканалу “Звезда” номінацією “Кацапський пропагандон року – гордість України”.

“За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі “Смарагдова ліра”, метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини”, – написав голова Державної прикордонної служби України.

Голова ДПСУ пояснив, що пропагандист зробив детальний телевізійний сюжет про великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту в порту Бердянська. Завдяки цьому ЗСУ змогли знищити судно.

“Відтепер “Орськ” та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами”, – підсумував голова ДПСУ.