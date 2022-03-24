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ДПСУ подякувала пропагандисту РФ за сюжет про вже знищений корабель «Орськ» у Бердянську

Голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнека подякував за допомогу в коригуванні вогню. Російський пропагандист у сюжеті про великий десантний корабель "Орськ" викрив місцерозташування техніки.

Четвер, 24 березня 2022, 16:04
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Про це повідомляє ДПСУ в Facebook.

Сергій Денейко нагородив Валентина Гвоздева з телеканалу “Звезда” номінацією “Кацапський пропагандон року – гордість України”.

“За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі “Смарагдова ліра”, метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини”, – написав голова Державної прикордонної служби України.

Голова ДПСУ пояснив, що пропагандист зробив детальний телевізійний сюжет про великий десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту в порту Бердянська. Завдяки цьому ЗСУ змогли знищити судно.

“Відтепер “Орськ” та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами”, – підсумував голова ДПСУ.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, Бердянськ, Війна в Україні, війна з Росією, вторгнення Росії, російський корабель, російські загарбники, російсько-українська війна

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