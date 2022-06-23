За даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), протягом цього місяця росіяни 230 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Зазначається, що війська Росії продовжують утримувати підрозділи окремих сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації сили та відволікання наших сил оборони. Формування ворогом сил для ударного наступу поки що не спостерігається.

Минулої доби ворог з території РФ відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї. А з боку російського села Тьоткіно мінометами, найімовірніше калібру 120 мм, обстріляли один із населених пунктів в Білопільській громаді.

Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, медзаклад, сільськогосподарську та приватну автомобільну техніку, поранено кілька домашніх тварин.