Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
Зазначається, що війська Росії продовжують утримувати підрозділи окремих сил у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації сили та відволікання наших сил оборони. Формування ворогом сил для ударного наступу поки що не спостерігається.
Минулої доби ворог з території РФ відкрив вогонь по території Юнаківської громади з автоматичної стрілецької зброї. А з боку російського села Тьоткіно мінометами, найімовірніше калібру 120 мм, обстріляли один із населених пунктів в Білопільській громаді.
Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, медзаклад, сільськогосподарську та приватну автомобільну техніку, поранено кілька домашніх тварин.
- Нагадаємо, що станом на початок 120-ої доби повномасштабної російсько-української війни, найактивніші бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Окрім цього, окупанти не припиняють обстрілювати й інші українські регіони. Найчастіше під ворожим вогнем опиняються області, які прикордонні з РФ чи тимчасово окупованими росіянами територіями.
- Також на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним. Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність.
- Зокрема, українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування російської “влади”.
- За майже 4 місяці бойових дій російські окупанти втратили майже 35 тисяч солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.