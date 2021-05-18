Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, нардепів зацікавило вбрання їхньої ексколеги по фракції Анни Скороход. Вони жваво обговорювали фото #Букв, на якому зображено дракона на спині нардепки.
Її порінювали з колишньою депутаткою Надією Савченко.
Крім того, один з нардепів вирішив підняти тему несправного кондиціонеру у залі Верховної Ради.
“А в залі таки не працює кондиціонер? І які у нього плани на цю сесію?” – запитав хто з нардепів.
Крім того, депутати активно ділилися відеороликом про те, що введені проти контрабандистів санкції не продемонстрували результатів. В описі до ролика вказано, що контрабанда продовжує процвітати.
Сьогодні, 18 травня, о 10-й ранку розпочалося пленарне засідання Верховної Ради. На 16:00 заплановано ще одне засідання. #Букви розповідали, як пройшов день у Верховній Раді.
Нагадаємо, що на 16:00 заплановано ще одне засідання Ради, де будуть розглянуті питання звільнення трьох міністрів. Народні депутати мають заслухає звіти трьох міністрів перед голосуванням за їхню відставку.
- 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Крім того, 14 травня одразу двоє міністрів написали заяву про відставку. Це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.
- Комітету ВРУ з питань здоров’я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати “Слуги народу”.
- Сам Максим Степанов переконаний, що його звільняють через боротьбу за високі зарплати для медиків. Він назвав ситуацію зі звільненням “підкилимними іграми”.