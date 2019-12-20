Народний депутат від "Батьківщини" Ольга Бєлькова розповіла про свого сина, який страждає на залежність від азартних ігор.

Це сталося під час засідання Верховної Ради, повідомляють #Букви.

Бєлькова вийшла до трибуни ВР під час розгляду законопроєктів про легалізацію грального бізнесу.

Нардеп порівняла таку ініціативу із видачею ліцензій на вбивство.

“Мене звати Ольга, і в моїй родині є людина, яка залежна від азартних ігор. Те, що для вас називається сухо – лудоманія (ігрова залежність, – ред.), для мене – кошмар мого життя і драма протягом останніх 8 років. Залежний у моїй родині приховував свою залежність, але вона почала розвиватися в 19 чи 18 років. Повірте, ніхто в моїй родині ніколи не відвів його в жоден гральний заклад і не запропонував йому грати. Я сама не була там і не граю в такі ігри… Згодом поведінка мого залежного призвела до втрати друзів, брехні, постійних боргів. Не допомагали ні розмови, ні залякування, ні центри реабілітації, ні служба в армії, ні розрив комунікації з сім’єю”, – повідомила Бєлькова.

Вона уточнила, що її сім’я ставала об’єктом постійних звернень кредиторів, погроз і шантажу.

У зв’язку з цим нардеп зазначила, що всі запропоновані законопроєкти “фактично легалізують доступ молоді з незрілої психікою” до гральних закладів, починаючи з 18 років.

“Саме тому абсолютно неприпустимими є ті норми законів, які сьогодні фактично легалізують доступ молоді з незрілою психікою до цих закладів, починаючи з 18 років. Особливо в онлайн-режимі. Як ви перевірите їхній вік там?.. Таких як мій син сьогодні в Європі від 1 до 6 %, і є пряма кореляція між легалізацією і сплеском залежних. Ця хвороба не має бар’єрів – ні соціальних, ні гендерних, ні вікових. І якщо ви мені скажете, що це все одно є, то вбивства теж є, але ви не видаєте ліцензії”, – наголосила Бєлькова.