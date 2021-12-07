Історична драма "Чому я живий" українського режисера Віллена Новака стала найкращим фільмом на Europe Film Festival та найкращою повнометражною стрічкою на Future of Film Awards.

Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії у Facebook.

Сюжет розгортається у часи фашистської окупації, навколо українсько-єврейської родини, яка живе у Маріуполі.

Фільм знятий на основі автобіографічного оповідання 1989 року “Тепер я турок, не козак…” Євгена Митька.

“Чому я живий” доступний у прокаті з 4 листопада 2021 року.

Віллен Новак — радянський та український режисер, відомий завдяки таким фільмам, як “Вторгнення”, “Дві версії одного зіткнення”, “Гу-га” та “Принцеса на бобах”.

Europe Film Festival UK (Європейський кінофестиваль Великої Британії) — щомісячний конкурс і щорічний онлайн-кінофестиваль, який приймає повнометражні та короткометражні фільми та відповідає вимогам IMDb.

Future of Film Awards — міжнародний кінофестиваль “нових талантів” участь у якому можуть брати фільми довільного жанру і тривалості.