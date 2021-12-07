Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії у Facebook.
Сюжет розгортається у часи фашистської окупації, навколо українсько-єврейської родини, яка живе у Маріуполі.
Фільм знятий на основі автобіографічного оповідання 1989 року “Тепер я турок, не козак…” Євгена Митька.
“Чому я живий” доступний у прокаті з 4 листопада 2021 року.
Віллен Новак — радянський та український режисер, відомий завдяки таким фільмам, як “Вторгнення”, “Дві версії одного зіткнення”, “Гу-га” та “Принцеса на бобах”.
Europe Film Festival UK (Європейський кінофестиваль Великої Британії) — щомісячний конкурс і щорічний онлайн-кінофестиваль, який приймає повнометражні та короткометражні фільми та відповідає вимогам IMDb.
Future of Film Awards — міжнародний кінофестиваль “нових талантів” участь у якому можуть брати фільми довільного жанру і тривалості.