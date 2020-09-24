Драма Валентина Васяновича "Атлантида" стала національним претендентом на премію "Оскар" від України. Стрічка побореться за нагороду в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

Відповідне рішення ухвалив Український оскарівський комітет, повідомляє пресслужба Держагентства України з питань кіно.

Цього року участь у національному відборі брали 3 кінострічки:

• драма “Атлантида” режисера Валентина Васяновича;

• лірична комедія “Мої думки тихі” режисера Антоніо Лукіча;

• документальна стрічка “Земля блакитна, ніби апельсин” Ірини Цілик.

Варто відзначити, що світова прем’єра “Атлантиди” відбулася на Венеціанському кінофестивалі в 2019 році в секції “Горизонти”. Тоді картина отримала історичну для України перемогу у зазначеній секції.

Що відомо про фільм

Події кінострічки розгортаються в 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією.

Окупований Донбас повернуто до складу України, але його території визнані непридатними для проживання.

Однак на тлі спустошення народжується нова любов.

За сюжетом Сергій, солдат-ветеран, який страждає посттравматичним стресовим розладом і який опинився в непридатній для життя тоді Східній Україні, після припинення роботи заводу вирішує приєднатися до волонтерської групи, що проводить ексгумацію тіл жертв війни. Ця місія дозволяє йому впоратися зі своєю нездатністю адаптуватися до нової реальності. Він знайомиться з Катею і, працюючи з нею, починає вірити, що можливе краще майбутнє.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори (зокрема, ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ). Серед виконавців – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

Продюсерами фільму виступили Валентин Васянович, Ія Мислицька (“Плем’я”) і Володимир Яценко (“Додому”, “Дике поле”).

“Атлантида” вже має міжнародний успіх: фільм показали більш ніж на 50-ти фестивалях.

Крім нагороди на Венеціанському кінофестивалі, стрічка завоювала ще чотири Гран-прі.

Стрічку придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн.

Крім того, “Атлантида” увійшла до лонг-листа премії Європейської кіноакадемії.

Українська прем’єра стрічки відбудеться вже 26 вересня, в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю.

В український прокат “Атлантида” вийде 5 листопада 2020 року.

93-а церемонія вручення премії “Оскар” за досягнення в галузі кінематографу відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі (США).

Наразі мент організатори престижної кінопремії приймають заявки від держав. Список номінантів на “Оскар” буде оприлюднено пізніше.