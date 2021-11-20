Про це повідомив телеканал bTV.
18 листопада під час теледебатів президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією. Він додав, що санкції проти Росії є неефективними. Також, за його словами, Росія наразі не може бути прикладом розвитку для Болгарії, проте ворогувати з нею також не варто.
Наступного дня, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Йому заявили про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму. В МЗС наголосили, що очікують від президента Болгарії спростування заяви про Крим. А Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України.
Румен Радив пояснив своє висловлювання, але повторив слова про “російський” Крим.
“Жодної драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму — це порушення міжнародного права. Але, як я говорив минулого вечора, є реалії політики, і наразі Крим належить Росії”, — сказав президент.
Водночас віцепрезидентка Болгарії Іліана Йотова зазначила, що її країна виступає за відновлення самітів між ЄС та Росією, де всі ці питання мають обговорювати. Зокрема йдеться про санкції щодо Москви.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що такими висловами Радеву “наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинами”:
“Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарськими відносинами, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російську пропаганду”.
Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді. https://t.co/HsxN0o551m
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2021
- Нагадаємо, в італійському журналі L’Espresso опублікували статтю в якій заявили, що Україна готує нацистів. Крім цього російську війну проти України назвали “громадською війною на Донбасі”.