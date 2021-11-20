Про це повідомив телеканал bTV.

18 листопада під час теледебатів президент Болгарії Румен Радев назвав Крим російською територією. Він додав, що санкції проти Росії є неефективними. Також, за його словами, Росія наразі не може бути прикладом розвитку для Болгарії, проте ворогувати з нею також не варто.

Наступного дня, 19 листопада, до Міністерства закордонних справ України запросили посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева. Йому заявили про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму. В МЗС наголосили, що очікують від президента Болгарії спростування заяви про Крим. А Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України.

Румен Радив пояснив своє висловлювання, але повторив слова про “російський” Крим.