Про це повідомляється на сайті журналу.

Нагороду музикантові вручать 23 травня на церемонії вручення премії Billboard Music Awards.

Вперше Дрейк з’явився в чартах видання в 2009 році. З 2010 по 2020 рік він дев’ять разів очолював топ-200 Billboard 200. Вперше в рейтинг потрапив його альбом 2010 голи Thank Me Later, останнім – реліз 2019 року Care Package.

Дрейк – єдиний сольний артист, який в сумі провів більше 50 тижнів на першому місці чарту.

Всього у Дрейка 27 нагород Billboard, отриманих в різні роки – він рекордсмен премії. Також в цьому році він претендує ще на сім статуеток.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Billboard (@billboard)

У число кращих артистів декади з 2010 по 2020 рік також потрапила Тейлор Свіфт, якій належить рекорд за кількістю нагород серед жінок – 23 перемоги на премії Billboard Music Awards.

Найкращі виконавці Billboard десятиліття:

1. Дрейк (Drake)

2. Тейлор Свіфт (Taylor Swift)

3. Бруно Марс (Bruno Mars)

4. Ріанна (Rihanna)

5. Адель (Adele)

6. Ед Ширан (Ed Sheeran)

7. Джастін Бібер (Justin Bieber)

8. Кеті Перрі (Katy Perry)

9. Maroon 5

10. Post Malone