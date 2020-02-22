ДРГ окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення на Донбасі

У ніч на 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Росії зробила спробу прориву через лінію зіткнення в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це повідомили пресслужба операції Об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила.

Крім того, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.