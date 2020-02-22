ДРГ окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення на Донбасі

Про це повідомили пресслужба операції Об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.
Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила.
Крім того, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.
- Напередодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.