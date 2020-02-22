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ДРГ окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення на Донбасі

У ніч на 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Росії зробила спробу прориву через лінію зіткнення в зоні бойових дій на Донбасі.

Субота, 22 лютого 2020, 13:54

Про це повідомили пресслужба операції Об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні, вночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила.

Крім того, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

  • Напередодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
  • Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.
Теги: Донбас, ДРГ, РФ

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