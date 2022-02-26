Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.
Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости у місті, що об’єднують лівий та правий берег, а також будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега.
Громадян просять залишатися в безпечних місцях та не намагатися перетнути річку Дніпро в напрямку Правого берега.
Водночас київське метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде.
Нагадаємо, що за минулу добу російські війська не здобули жодної оперативно-тактичної переваги. За словами радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляка, це свідчення того, що Україна перемагає.
- Також Збройні сили України повернули під свій контроль Київську ГЕС. Станція працює у штатному режимі.
- Зокрема міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.