Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Як сповіщалося, у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

В прокуратурі заявили, що дрифтери пошкодили клінкерне покриття на Софійській площі, чим завдали збитків близько 50 тисяч грн.

“На цей час тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення. Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках”, — повідомили у відомстві.

Згодом Надія Максимець сповістила, що автомобілі було вилучено.

“Станом на 19.30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії”, — написала вона.