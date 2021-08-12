Українська реперка Alyona Alyona, яка два дні тому дрифтувала посеред пішохідної зони на Софійській площі у Києві, отримала повістку прийти на допит.

Фото документа вона оприлюднила у своєму Instagram.

Реперку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.

У Stories співачка ніяк не прокоментувала виклик до правоохоронців.

Раніше Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин. Серед тих, хто допомагав відмивати площу, були і учасники реп-гурту Kalush.

У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, в компанії публічно перепросили.