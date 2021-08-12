Фото документа вона оприлюднила у своєму Instagram.
Реперку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.
У Stories співачка ніяк не прокоментувала виклик до правоохоронців.
Раніше Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин. Серед тих, хто допомагав відмивати площу, були і учасники реп-гурту Kalush.
У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.
Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.
Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, в компанії публічно перепросили.
- Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.
- Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому задля кліпу до Дня Незалежності.
- У середу, 11 серпня, активісти громадської організації “Києве, мий” прийшли відмивати бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.