Джерело: інтервʼю LB.

За словами заступника міністра Віталія Дейнеги, ці дрони використовуються українськими захисниками і російськими окупантами масово. Від них неможливо відмовитися на полі бою.

Міністр оборони Олексій Резніков розуміє це, але назвав їх “весільними дронами”.

“Ладно, скажу як є. Я бачив, як він сам (Резніков, – ред.) підписував від себе Mavic для хлопців. Але наскільки мені пояснили (і я схильний в це вірити, хоча дрони – і це важливо – не моя тема, я не займаюсь дронами, принаймні наразі), ми не можемо купувати нічого китайського, щоб не попсувати стосунків зі Штатами. Якось так”, – зазначив заступник міністра, який у 2014 році був засновником фонду “Повернись живим”.

За його словами, фраза “весільні дрони” належить іншій відомій людині, а не Резнікову.

“Вона була народжена не тут (не в Міноборони, – ред.). Чому він це сказав? Комунікаційно він зробив помилку. Чи він розуміє, що насправді роль Mavic велика? Ну, він точно не думає, що вона маленька, якщо він сам за свої гроші для когось їх купував. Тому не знаю”, – додав Дейнега.

Довідка. БПЛА Mavic – дрони китайської компанії DJI, які мають дистанційне керування для повітряної фото- та відеозйомки. Їх використовують на фронті для розвідки і штурму, оскільки є “очами військових”. Завдяки дронам виявляють точно позиції ворога. Для захисників їх закуповують волонтерські фонди та приватні ініціативи, також військові купують їх собі самі.