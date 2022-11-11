П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з волонтерами громадської організації "Справа громад" підготували черговий вантаж спорядження для східного фронту, серед якого – дрони Autel, вантажівки DAF та зимова форма.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Відтак українські захисники отримають 20 дизельних генераторів, бензопили, каремати, спальники, продукцію “Рошен”, буржуйки, труби, зимову форму тощо.

Крім того, для десантників, які у серпні отримали від фонду Порошенка та громадської організації “Справа Громад” 11 італійських бронемашин MLS SHIELD, везуть комплекти шин.

“Це шини для наших “Шилдів”. Ми продовжуємо піклуватися про їхній стан, і я щасливий, що нам вдалося роздобути шини. Наступного тижня прийдуть ще 15 комплектів”, – розповів Петро Порошенко.

А також зазначив, що українські військові отримають броньований мікроавтобус для розвідників, вантажівки DAF, артилерійські тягачі. Він також повідомив, що у 25-у бригаду передадуть ще один мобільний комплекс для побутових потреб.

П’ятий Президент України показав також машину швидкої допомоги, яка вирушить на фронт з надсучасним обладнанням, з апаратом штучної вентиляції легень і дефібрилятором.

На фронт поїдуть також дрони Autel та буржуйки. Загальна сума допомоги, яку цього разу передають на схід, сягає майже 10 млн грн. Проте фонд Порошенка подвоює суму коштів, перераховану українцями на рахунки ГО “Справа Громад”.

“Усе це – поєднання ваших і моїх зусиль – для того, щоб значно підвищити ефективність допомоги Збройним силам України. Ми робимо все можливе для того, щоб кожен день ми підтримували Збройні сили та наступ ЗСУ. Бо кожного дня зараз звільняються населені пункти, в тому числі у Херсонській області, і ми маємо зігріти, нагодувати, озброїти наших славних воїнів”, – пояснив Петро Порошенко.