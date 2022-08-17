Місцева влада Львова попередила мешканців про те, що попереду всіх очкує непростий опалювальний сезон. У зв'язку з цим людей закликають подбати про альтернативні джерела тепла та електроенергії.

Про це йдеться у відеозверненні мера Львова Андрія Садового.

За його словами, цьогоріч, ймовірно, українців чекає непроста зима і потрібно бути готовим до всього.

Влада Львова готується до початку опалювального сезону, однак не можна ігнорувати той факт, що РФ намагатиметься зірвати його ракетними ударами по стратегічних об’єктах.

Садовий пригадав, як на початку травня російські ракети влучили у три електричні підстанції Львівщини, після чого жителі деяких районів Львов залишись без електропостачання.

Тому, додав мер Львова, потрібно готуватись до ситуацій, які взагалі важко уявити. Для цього місто закуповує дрова, вугілля, буржуйки, сіль, пісок.

“Ми повинні бути готові, ми повинні мати запас всього, що потрібно мати у першу чергу”, – наголосив Садовий.

Ірина Маруняк, заступниця Садового, зазначила, що не відомо, що буде з газопостачанням та електроенергією цієї зими, тому варто мати вдома електрочайник, світильник на батарейках, сухий спирт, електроплиту. Також за її словами, щоб зберігати тепло у помешканні потрібно утеплити вікна ущільнювачем.