Про це свідчить сюжет журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

Журналісти зафіксували, як Котвицький, якого пов’язує 30-річна дружба з міністром МВС, проводив зустрічі в готелі Hyatt, робота якого заборонена постановою КМДА, а також приїжджав в бутик-ресторан Sanahunt, який, за словами персоналу, працює тільки “на виніс”.

Після того як журналісти зафіксували, що Котвицький приїжджав в готель, поцікавилися у адміністрації Hyatt – з якою метою. Ті відповіли, що зустрічі в готелі дозволено проводити їх постійним клієнтам, якщо вони протягом останніх двох тижнів не були за кордоном, а температурний скринінг показав, що їх температура тіла в нормі. При цьому, в номері можуть одночасно знаходиться не більше двох осіб.

В цілому, журналісти тричі фіксували, як Котвицький приїжджав в готель Hyatt.

Перший раз, 8 квітня, Котвицький міг зустрічатися з нардепом і членом комітету ВР з питань бюджету Валерієм Лунченком. Їх машини після відвідування готелю поїхали на територію бутика-ресторану Sanahunt.

На цій території розташовано ресторан Sanahunt Lounge. Там вони були протягом двох годин і одночасно покинули територію закладу.

Пізніше, в коментарі “Схемам” Лунченко розповів, що з Котвицьким зустрічався в холі готелю Hyatt, а що стосується Sanahunt – відповів, що не пам’ятає, але в приміщення точно не заходив.

Також журналісти фіксували, як автомобіль Котвицького кілька разів приїжджав в МВС. Візити відбувалися 9, 14 і 22 квітня.

Журналісти зробили акцент на тому, що при в’їзді на територію міністерства всім відвідувачам проводили температурний скринінг, але автомобілі Котвицького і його охорони – не перевіряли. Більш того, коли вони заїжджали, охоронець віддавав честь машинам бізнесмена і друга голови МВС.

Аваков з цього приводу відповів журналістам, що всіх відвідувачів міністерства перевіряють або при в’їзді, або при вході в саму будівлю. При вході на поверх, де розташовано кабінет міністра, нікого не пускають без масок і проведення дезінфекції рук.

“Ігор Котвицький – мій 30-річний товариш. Зараз – не депутат. Робочі питань не обговорюємо. Іноді, як мій позаштатний радник, розповідає мені про ситуацію в Харкові і проблеми”, – прокоментував Аваков.

Сам Котвицький в коментарі журналістам розповів наступне:

“Оскільки вже практично рік я не займаю ніяку посаду, пов’язану із здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, вважаю, що мої зустрічі носять виключно приватний характер. Своє приватне життя, яке передбачає право на відносини з іншими людьми, і діяльність професійного і ділового характеру, я не коментую”.