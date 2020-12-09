Медіамагнат, політик, експрем'єр та один з найзаможніших людей Італії Сильвіо Берлусконі привітав фешн-блогерку К'яру Феррані та її чоловіка — репера Fedez (Федеріко Лючію) з отриманнями нагороди від влади Мілану за допомогу під час пандемії.

Про це Берлусконі повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, фешн-блогерка К’яра Феррані та її чоловік — репер Fedez, маючи велику аудиторію у соцмережах, під час медичного колапсу в Італії розпочали збір коштів для міланської лікарні. Зібраних грошей (понад 3 млн євро) вистачило на побудову нового відділення інтенсивної терапії.

За таку заслугу перед муніципалітетом 7 грудня, у День Святого Амвросія, влада Мілану вручила подружжю золоту нагороду Ambrogino d’oro.

Вже 8 грудня Сильвіо Берлусконі повідомив, що особисто привітав пару з отриманням нагороди.

“Я привітав К’яру Феррані та Федеріко Лучію з Ambrogino d’oro, найвищою нагородою, яку присвоюють тим, хто представляє моє місто Мілан. Гордий знати, що вона дісталася двом успішним тридцятирічним, які щедро взяли на себе зобов’язання під час надзвичайної ситуації з коронавірусом. Молодці!”, — написав він, додавши скріншот розмови з подружжям.

Як відомо, Берлусконі — італійський політик, колишній прем’єр-міністр Італії, один з найзаможніших медіамагнатів країни, третя людина в списку найзаможніших людей Італії за версією журналу Forbes у 2011 році. Він є власником ФК “Мілан” та холдингу Fininvest, який об’єднує близько 150 компаній.

Навіть після того, як Берлусконі перестав бути прем’єр-міністром у 2011 році, він продовжив підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав незаконно анексований Крим, де пробув кілька днів і мав приватну зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У відповідь на це Україна заборонила йому в’їзд на три роки.

У 2014 році Берлусконі критикував США, НАТО та ЄС за “смішні та безвідповідальні санкції” стосовно РФ, введені у зв’язку з агресією на Донбасі та у Криму. Він заявляв, що РФ “не може не захищати українських громадян російського походження, яких вона вважає братами”.