Другу дозу вакцини проти COVID-19 в деяких випадках можна отримувати пізніше чи раніше рекомендованого терміну.

Роз’яснення з цього питання опубліковані МОЗ України.

В МОЗ зазначили, що проміжок часу, який має минути між введенням першої та другої доз вакцини, відрізняється для препаратів різних виробників.

Так, другу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech потрібно отримати за 21-28 днів після першої. Для препарату CoronaVac від Sinovac Biotech цей термін складає 28 днів, а для Oxford/AstraZeneca — 12 тижнів.

В разі, якщо змоги зробити щеплення у визначений час немає, вакцинуватися можна на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Pfizer-BioNTech одразу зазначено “вікно”, в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози. Кінцевий термін, коли необхідно отримати друге щеплення, сьогодні не визначений.

“Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку”, — зазначили в МОЗ.

Також в міністерстві наголосили, що вакцинуватись раніше або пізніше можна тільки у випадку крайньої потреби.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.