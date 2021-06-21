Роз’яснення з цього питання опубліковані МОЗ України.
В МОЗ зазначили, що проміжок часу, який має минути між введенням першої та другої доз вакцини, відрізняється для препаратів різних виробників.
Так, другу дозу вакцини від Pfizer-BioNTech потрібно отримати за 21-28 днів після першої. Для препарату CoronaVac від Sinovac Biotech цей термін складає 28 днів, а для Oxford/AstraZeneca — 12 тижнів.
В разі, якщо змоги зробити щеплення у визначений час немає, вакцинуватися можна на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio). Для вакцини Pfizer-BioNTech одразу зазначено “вікно”, в межах якого можна зробити щеплення, – в період між 21-им та 28-им днем після введення першої дози. Кінцевий термін, коли необхідно отримати друге щеплення, сьогодні не визначений.
“Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку”, — зазначили в МОЗ.
Також в міністерстві наголосили, що вакцинуватись раніше або пізніше можна тільки у випадку крайньої потреби.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.
- 29 травня у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”.
- 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.