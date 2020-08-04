Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Ми бачимо, що тенденції до поширення коронавірусної хвороби в світі не є позитивними. І сьогодні в Європі починається друга хвиля. Починається зростання кількості випадків у Німеччині, Швейцарії. Значно зростає кількість випадків в Іспанії. Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ – з жовтня по квітень“, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що МОЗ направить доручення обласним держадміністраціям “підготувати ліжковий фонд” до можливого збільшення випадків грипу та COVID-19.
“Ми повинні підвести кисень до ліжок, забезпечити противірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки у нас є час. Зараз система охорони здоров’я справляється з навантаженням, яке є. Але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків”, – заявив Ляшко.
Головний санлікар також закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного захворювання на грип та COVID-19 і “зменшити навантаження на систему охорони здоров’я”.
(На відео – з 37:30)
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