У Міністерстві охорони здоров'я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми бачимо, що тенденції до поширення коронавірусної хвороби в світі не є позитивними. І сьогодні в Європі починається друга хвиля. Починається зростання кількості випадків у Німеччині, Швейцарії. Значно зростає кількість випадків в Іспанії. Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону грипу та ГРВІ – з жовтня по квітень“, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що МОЗ направить доручення обласним держадміністраціям “підготувати ліжковий фонд” до можливого збільшення випадків грипу та COVID-19.

“Ми повинні підвести кисень до ліжок, забезпечити противірусними препаратами, засобами індивідуального захисту. Ми повинні підготуватися, поки у нас є час. Зараз система охорони здоров’я справляється з навантаженням, яке є. Але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків”, – заявив Ляшко.

Головний санлікар також закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного захворювання на грип та COVID-19 і “зменшити навантаження на систему охорони здоров’я”.

(На відео – з 37:30)