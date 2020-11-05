Верховна Рада з другої спроби змогла ухвалити зміни до Бюджетного кодексу України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, раніше сьогодні нардепи провалили голосування: не вистачило одного голосу.

Через це законопроєкт № 4100 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” був направлений у бюджетний комітет, після чого знову переданий у зал.

Для його розгляду спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту.

О 12:00 воно таки відбулося. Законопроєкт про Бюджетний кодекс був єдиним на порядку денному цього засідання.

Документ ухвалили в першому читанні без обговорення. За законопроєкт проголосували 253 нардепа.

Даний проєкт закону є бюджетоутворюючим.

Як поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів, законопроєктом передбачена низка змін до Бюджетного кодексу України, зокрема:

• розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад та врегулювання основ міжбюджетних відносин у зв’язку з новим адміністративно-територіальним устроєм;

• визначення державних гарантій на портфельній основі та запровадження механізму можливості надання таких гарантій в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань портфелю кредитів;

• запровадження автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використані єдиного рахунку платника податків;

• проведення операцій залучення Казначейством коштів єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;

• надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж (в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет).