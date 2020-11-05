Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, раніше сьогодні нардепи провалили голосування: не вистачило одного голосу.
Через це законопроєкт № 4100 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” був направлений у бюджетний комітет, після чого знову переданий у зал.
Для його розгляду спікер ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Парламенту.
О 12:00 воно таки відбулося. Законопроєкт про Бюджетний кодекс був єдиним на порядку денному цього засідання.
Документ ухвалили в першому читанні без обговорення. За законопроєкт проголосували 253 нардепа.
Даний проєкт закону є бюджетоутворюючим.
Як поінформували в пресслужбі Кабінету Міністрів, законопроєктом передбачена низка змін до Бюджетного кодексу України, зокрема:
• розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад та врегулювання основ міжбюджетних відносин у зв’язку з новим адміністративно-територіальним устроєм;
• визначення державних гарантій на портфельній основі та запровадження механізму можливості надання таких гарантій в забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань портфелю кредитів;
• запровадження автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використані єдиного рахунку платника податків;
• проведення операцій залучення Казначейством коштів єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;
• надання Мінфіну права на здійснення правочинів з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж (в тому числі за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом про державний бюджет з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет).
- Сьогодні Верховна Рада України не змогла з першого разу ухвалити зміни до Бюджетного кодексу. Після цього до нардепів звернувся спікер ВР Дмитро Разумков і нагадав їм про необхідність працювати, а не “пити каву до 11:00”. Крім того, депутати обматюкали один одного.