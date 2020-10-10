Про це повідомила пресслужба комісії.
“8 жовтня CPD оголосила, що для здоров’я і безпеки всіх учасників другі президентські дебати, заплановані на 15 жовтня в Майамі, будуть проведені віртуально. Згодом кампанії двох кандидатів, які пройшли кваліфікацію для участі в дебатах, зробили серію заяв щодо їх готовності брати участь у віртуальних дебатах 15 жовтня, і тепер кожен оголосив альтернативні плани на цю дату”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 15 жовтня дебатів не буде, а комісія зосередиться на підготовці до фінальних президентських дебатів, які будуть проходити в університеті Бельмонт в Нешвіллі (Теннессі) 22 жовтня.
- Нагадаємо, що 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного. #Букви зібрали головні тези з виступів кандидатів.