Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі чиновники часів президента Віктора Януковича повернулися до управління країною, оскільки не знайшлося інших професіоналів на ці посади.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, так він пояснив, чому керівником митниці став Олексій Любченко.

У 2009 році Любченко повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді і після перемоги президента Віктора Януковича до 2011 року.

За даними ЗМІ, кандидатуру Любченка лобіював міністр фінансів Сергій Марченко та водив його до Офісу президента “на затвердження”.

Зеленський стверджує, що Любченка затвердили через те, що іншого професіонала на його місце не знайшли.

“З приводу митниці – це було рішення міністра фінансів звільнити Макса Нефьодова (екс-керівника податкової, – ред.). Нормальна людина Макс. Але на митниці беруть хабарі. Нормальна людина, але їде контрабанда”, – зазначив президент.

Він сказав, що для роботи на митниці, як і в іншому секторі, “мало бути компетентним і красивим”.

За його словами, він пропонував Нефьодову допомогу силових структур, щоб побороти контрабанду, але той відмовився.