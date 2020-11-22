Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
У містах зафіксували таку явку:
- У Дніпрі — 13,24%;
- Нікополі – 12,91%;
- Слов’янську – 18,14%;
- Бердянську – 12,38%;
- Ужгороді – 12,19%;
- Львові – 12,89%;
- Дрогобичі – 11,46;
- Миколаєві – 12,26%;
- Полтаві – 11,15%;
- Рівному – 12,35;
- Черкасах – 11,59%.
- Сьогодні, 22 листопада, проходить повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.