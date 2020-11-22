Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У містах зафіксували таку явку:

  • У Дніпрі — 13,24%;
  • Нікополі – 12,91%;
  • Слов’янську – 18,14%;
  • Бердянську – 12,38%;
  • Ужгороді – 12,19%;
  • Львові – 12,89%;
  • Дрогобичі – 11,46;
  • Миколаєві – 12,26%;
  • Полтаві – 11,15%;
  • Рівному – 12,35;
  • Черкасах – 11,59%.

  • Сьогодні, 22 листопада, проходить повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.