У 2021 році християни в усьому світі вдруге відсвяткують Великдень, день Воскресіння Ісуса Христа, в умовах пандемії коронавірусу COVID-19. Через карантинні обмеження у світі як і раніше заборонено масово збиратися на великодні богослужіння, тому християнам запропонували дивитися святкові служіння через Zoom.

Про це повідомляє The Washington Post.

У 2020 році багато християн вперше почули про такі поняття, як соціальне дистанціювання, відстеження контактів і динаміка поширення коронавірусу. Духовенство, якому заборонили робити масові зібрання в день Воскресіння Христового, намагалося адаптуватися до нової реальності.

Минулого року священники показували фото порожніх лавок на Великдень, безлюдних площ навпроти соборів і так далі. Цього року прийти в храм на Великдень можна буде обмеженій кількості людей, але в захисних масках. Священики закликають до сімейного перегляду традиційної служби через Zoom.

Більшість християн світу святкує Великдень вже цієї неділі, 4 квітня.

З огляду на, що у світі почалася масова вакцинація проти коронавірусу, деякі карантинні обмеження вдається пом’якшити. Але, щоб уникнути масового скупчення людей, у багатьох країнах ввели “великодній локдаун”.

У Канаді на всіх урядових рівнях закликали не проводити масові великодні збори, особливо в закритих приміщеннях.

“Я знаю, що говорив те ж саме перед кожним великим святом торік. Але на цей раз відмінність в тому, що ситуація все ще серйозна, хоча кінець пандемії близький”, – сказав прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві.

Папа Римський Франциск другий рік поспіль виступить з щорічним великоднім посланням на площі Святого Петра, на якій не буде парафіян.

У Південній Африці, де деякі обмеження було знято, напередодні свята релігійні збори в приміщенні обмежили до 250 осіб, а на відкритому повітрі – до 500 осіб.

Найбільше заборон, пов’язаних з пандемією, напередодні Великодня ввели в країнах Європи. У порівнянні з березнем і квітнем 2020 року – це досить легкі карантинні обмеження.

Франція, Німеччина, Ірландія, Іспанія та Італія ввели посилені обмеження на пересування і зустрічі на час великодніх свят.

У Франції людям заборонено виїжджати на відстань понад 10 км від свого будинку. Бельгія заборонила несуттєві поїздки з країни, але дозволила рух всередині країни. Іспанія дозволила європейським мандрівникам з негативними тестами на коронавірус в’їхати в країну, але пересування між регіонами обмежене. В Італії деякі регіони назвали “червоними зонами”. Тим, хто живуть в таких регіонах, заборонено виїжджати куди-небудь на святкування Великодня. Однак італійці можуть як і раніше виїжджати за кордон, якщо здадуть тест на коронавірус, а приїхати в країну можна з дотриманням карантину. Влада Великобританії послабила обмеження після тримісячної ізоляції. У Чехії скасували нічну комендантську годину, щоб провести великодні заходи.

В Єрусалимі релігійні об’єкти, які були закриті торік, відкриті для обмеженого числа вірян. У цій країні один з найвищих рівнів вакцинації населення проти коронавірусу. Але звичного паломництва не буде, оскільки в’їзд в країну обмежений.

В Австралії близько 60 тисяч осіб в день можуть відвідати Королівське великоднє шоу в Олімпійському парку Сіднея. Але при цьому введена спеціальна система відстеження контактів.