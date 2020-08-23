Covid-19 Україна

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Другої хвилі пандемії COVID-19 можна уникнути, — ВООЗ

Помічник глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по стратегічним ініціативам Раньєрі Гуерра заявив, що другої хвилі пандемії COVID-19 можна уникнути, оскільки на сьогодні медицина має в своєму розпорядженні засоби для боротьби з вірусом.

Неділя, 23 серпня 2020, 20:51

Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

“Друга хвиля? Не факт, що вона прийде, і в будь-якому випадку ми можемо її уникнути. Сьогодні ми маємо всі інструменти для цього … Іншими словами, збільшення заражень було передбачено. Однак збільшення числа важкохворих можна запобігти, тому що ми навчилися робити це, на жаль, після хворобливого досвіду “, – сказав Гуерра.

Також він зазначив, що кількість інфіцтрованних коронавірусів зросте з початком навчального року. Проте Гуерра вважає, що діти до 11 років рідше заражають оточуючих, а у підлітків після 12 років, навпаки, підвищується здатність передати вірус.

  • За минулу добу, 22 серпня, в Україні зафіксовано 1987 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Теги: ВООЗ, Коронавірус

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