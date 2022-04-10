Після тижнів мовчання експрем'єр Італії та друг президента РФ Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі виступив з різким осудом вторгнення Росії в Україну та злочинами, які скоює російська армія на наших територіях.

Цитує політика італійське видання La Repubblica.

9 квітня Берлусконі, який останнім часом став все менш публічним, виступив із майже 40-хвилинною промовою на конгресі Forza Italia (Давай, Італія – переклад) у Римі.

Берлусконі у своїй промові засудив Володимира Путіна після тижнів мовчання.

“Я розчарований і засмучений рішеннями Путіна”, – сказав він. Італійський політик згадав Бучу (Київська область), яка для цивілізованого світу стала символом злочинів Росії проти людяності.

“У Бучі були скоєні військові злочини, і Росія не може це заперечувати. Ми повинні покласти край жорстокості війни, і Італія повинна працювати над досягненням компромісу, прийнятного для всіх”, – наголосив Сільвіо Берлусконі. Він додав: “Свобода України має бути гарантована”.

Говорячи про війну, Берлусконі сказав: “Я не зміг дати Європі єдиної зовнішньої політики спільної оборони, і сьогодні ми стикаємося з безпрецедентною агресією проти країни, яка бореться за свою свободу“. Тоді, висловивши сподівання на припинення конфлікту, він уточнив: “Ми сподіваємося, що відносини між Росією, США та Європою повернуться до діалогу. Але тепер Росія має зробити крок у правильному напрямку, опустивши зброю”.

Експрем’єр Італії заявив, що питання припинення вогню з боку Росії є фундаментальним і пріоритетним.

Як відомо, Берлусконі — італійський політик, колишній прем’єр-міністр Італії, один з найзаможніших медіамагнатів країни, третя людина в списку найзаможніших людей Італії за версією журналу Forbes у 2011 році. Він є власником ФК “Мілан” та холдингу Fininvest, який об’єднує близько 150 компаній.

Навіть після того, як Берлусконі перестав бути прем’єр-міністром у 2011 році, він продовжив підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. У вересні 2015 року Берлусконі відвідав незаконно анексований Крим, де пробув кілька днів і мав приватну зустріч з російським лідером Володимиром Путіним. У відповідь на це Україна заборонила йому в’їзд на три роки.

У 2014 році Берлусконі критикував США, НАТО та ЄС за “смішні та безвідповідальні санкції” стосовно РФ, введені у зв’язку з агресією на Донбасі та у Криму. Він заявляв, що РФ “не може не захищати українських громадян російського походження, яких вона вважає братами”.