Про це йдеться у даних екзит-полу від Центру “Соціальний моніторинг” і “New Image Marketing Group”.

Згідно з результатами екзит-полів, чинний в.о. мера Харкова Ігор Терехов (партія – “Блок Кернеса – Успішний Харків) перемагає на виборах мера Харкова з результатом від 51,9% до 53,8%.

Наступним після Терехова йде Михайло Добкін (самовисуванець) із результатом 24,5%-27,6%.

Замикає трійку лідерів Олександр Скорик (кандидат від партії “Європейська Солідарність) – він набрав 6,4-6,7%.

Сумарний результат решти кандидатів (в тому чисті “проти всіх”) становлять від 13,5% до 14,1%.

Якщо один із кандидатів набирає у першому турі 50% +1 голос, він автоматично оголошується переможцем виборів. В такому випадку другий тур виборів не проводиться.

Нагадаємо, що колишній мер міста Геннадій Кернес припинив з’являтися на публічних заходах після святкування Дня міста, 23 серпня 2020 року. У міськраді відмовлялися коментувати його стан здоров’я, посилаючись на конфіденційність. Вже 15 вересня міськрада підтвердила госпіталізацію Кернеса до міської лікарні №17 — у нього виявили коронавірус та двостороннє запалення легень.

17 вересня повідомлялося, що мер Харкова полетів на лікування в берлінську клініку “Шаріте”. Зазначалося, що Кернес проходить лікування в реанімаційному відділенні клініки в палаті інтенсивної терапії.

У клініці відзначали, що стан здоров’я Кернеса поліпшується. “Він прогресує кожного дня, і ми сподіваємося на його повне одужання”, – говорилося в повідомленні медиків.

2 жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у німецькій клініці “Шаріте”.