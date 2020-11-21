Другий тур місцевих виборів: де і кого обиратимуть українці 22 листопада

У неділю, 22 листопада, у деяких містах України з населенням понад 75 тисяч жителів відбудеться другий тур місцевих виборів. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.

#Букви розповідають у яких містах та за кого голосуватимуть українці.

22 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться в 11 містах: Дніпрі, Бердянську, Миколаєві, Слов’янську, Дрогобичі, Ужгороді, Полтаві, Рівному, Нікополі, Черкасах та Львові.

Дніпро

У Дніпрі за крісло мера боротимуться чинний мер Борис Філатов (партія “Пропозиція”) та кандидат від “Громадської сили” Загід Краснов.

Бердянськ (Запорізька область)

Міським головою можуть стати Валерій Баранов (“За майбутнє”) та Олександр Свідло (“Опозиційна платформа – За життя”).

Миколаїв

Миколаївці 22 листопада голосуватимуть за Олександра Сенкевича від партії “Пропозиція”, або за Владислава Чайку (“Опозиційна платформа – За життя”).

Слов’янськ (Донецька область)

За крісло мера у цьому місті боротимуться Вадим Лях (“Опозиційний блок”) та Павло Придворов (“Опозиційна платформа – За життя”).

Дрогобич (Львівська область)

За посаду міського голови Дрогобича борються Андрій Веселий (самовисуванець) та Тарас Кучма (самовисуванець).

Ужгород

У другому турі зійдуться чинний мер міста Богдан Андріїв та його опонент від “Слуги народу” Віктор Щадей.

Полтава

Полтавчани 22 листопада голосуватимуть за Олександра Мамая від партії “За майбутнє” та Сергія Іващенка від “Слуги народу”.

Рівне

За перемогу у другому турі виборів у Рівному боротимуться кандидат від місцевої партії “Рівне разом” Віктор Шакірзян та кандидат від “ЄС” Олександр Третяк.

Нікополь (Дніпропетровська область)

Очільником міста можуть стати Олександр Саюк (“За майбутнє”), або Руслан Олійник (“Слуга народу”).

Черкаси

За посаду очільника Черкас змагаються Анатолій Бондаренко (“За майбутнє”) і Віктор Євпак (“Голос”).

Львів

За посаду мера міста Лева борються чинний мер Андрій Садовий (“Самопоміч”) та кандидат від “ЄС” Олег Синютка.