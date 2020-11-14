У неділю, 15 листопада, у деяких містах Україні відбудеться другий тур місцевих виборів. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.

#Букви розповідають, у яких містах та за кого голосуватимуть українці.

15 листопада другий тур виборів міського голови відбудеться у семи містах: Луцьк, Краматорськ, Одеса, Суми, Камʼянець-Подільський, Херсон та Українка.

Луцьк

У другому турі за крісло мера Луцька боротимуться Ігор Поліщук (За майбутнє) та Богдан Шиба (самовисуванець).

Ігор Поліщук є чинним радником мера. Раніше працював секретарем міської ради, юрисконсультом і заступником голови правління Благодійного Фонду Ігоря Палиці “Тільки разом”.

Богдан Шиба – мер Луцька у 2006-2010 роках. Очолює ДП “Волиньстандартметрологія”.

У першому турі Поліщук набрав 32,47% голосів, а Шиба – 13,14%.

Краматорськ (Донецька область)

За посаду мера Краматорська борються Андрій Панков (самовисуванець) та Олександр Гончаренко (самовисуванець).

Панков є чинним мером міста, а його конкурент Гончаренко працює директором з маркетингу та збуту ПАТ “ЕМСС”

У першому турі Гончаренко набрав 48,61%, а Панков – 37,75%.

Одеса

В Одесі за мерське крісло борються Геннадій Труханов (Довіряй ділам) та Микола Скорик (ОПЗЖ).

Геннадій Труханов – чинний мер Одеси та екснардеп. Фігурує у гучних антикорупційних справах.

Микола Скорик – кандидат економічних наук, голова Одеської ОДА при Януковичі та екснардеп від ОПЗЖ.

У першому турі Труханов набрав 37,54% голосів, а Скорик – 19,06%.

Суми

У Сумах мером можуть стати Олександр Лисенко (Батьківщина) і Вадим Акпєров (ЄС).

Олександр Лисенко – чинний мер Сум, колишній бізнесмен.

Вадим Акпєров – чинний голова Сумської районної ради, тимчасовий виконувач обов’язків голови Сумської ОДА (2019-2020 рр.). У 2019 році балотувався до Ради в окрузі 158 від “ЄС”, але не пройшов.

У першому турі Лисенко набрав 44,2%, а Акпєров – 14,71%.

Кам’янець-Подільський (Хмельницька область)

Жителі міста голосуватимуть за Володимира Мельниченка (самовисуванець) та Михайла Посітка (ВО Свобода).

Володимир Мельниченко – бізнесмен, та екснардеп Ради з 2012 по 2019 рік. Очолював Кам’янець-Подільську міську організацію “Партії регіонів” (2007 р.).

Михайло Посітко – чинний депутат Кам’янець-Подільської міськради, голова місцевої організації партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода”. Працював юристом та був приватним підприємцем.

У першому турі Мельниченко отримав 40,47%, а Посітко – 35,46%.

Херсон

У другому турі боротимуться кандидат від політсили “Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!” Ігор Колихаєв і кандидат від партії “Блок Володимира Сальдо” Володимир Сальдо.

Ігор Колихаєв – нардеп-мажоританик 9-го скликання по 184-му округу (Херсонська область), заступник голови Комітету з питань аграрної та земельної політики. Член депутатської групи “За майбутнє”.

Володимир Сальдо – мер Херсона з 2001 по 2012 рік, чинний депутат міськради. Керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів “Будінвестсоюз”. Екснардеп від Партії регіонів.

У першому турі Сальдо набрав 17,09% голосів, а його конкурент – 30,75%.

Українка (Київська область)

За крісло мера боротимуться кандидат від партії “Слуга народу” Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від “Європейської солідарності” Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси).

Другий тур у місті організували через однакову кількість голосів у конкурентів.