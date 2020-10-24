Про це повідомила народний депутат від “Європейської солідарності”, голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook
За даними Фріз, харківське підприємство “Глобус” працює в авральному режимі. Через напружений темп роботи підприємство помилково надрукувало подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.
“Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з уже надрукованими відбуваються “дивні” метаморфози. Зокрема, на одній з ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом – 3000, які потрібно утилізувати”, – зауважила Фріз.
При цьому підприємство надрукувало весь обсяг бланків для опитування, ініційованого президентом. За словами Фріз, саме перевантаження виробництва призвело до колапсу. “Глобус” не встигає вчасно завершити друк, допускає помилки в перерахуванні та пакуванні бюлетенів.
Фріз додала, що проведення місцевих виборів у Харківській області під загрозою зриву. Процес голосування може не розпочатися вчасно.
У пресслужбі “ЄС” зазначили, що Фріз повідомила про ці факти у Комітет виборців України.
Таку ж заяву адресували Громадській організації “ОПОРА”.
- Раніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов порадив українцям не лише ігнорувати так зване “опитування Зеленського”, а й повідомляти про правопорушення у поліцію. За його словами, “опитування” суперечить законодавству України та Конституції.