Поліграфічні підприємства оперативно друкують мільйони бланків для “опитування Зеленського”. Через це зривається процес друку виборчих бюлетенів на місцеві вибори 25 жовтня.

Про це повідомила народний депутат від “Європейської солідарності”, голова Харківської територіальної організації партії Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook

За даними Фріз, харківське підприємство “Глобус” працює в авральному режимі. Через напружений темп роботи підприємство помилково надрукувало подвійний тираж одних і тих же бюлетенів.

“Станом на зараз склалась ситуація, коли попри значні виробничі потужності фабрики друк виборчих бюлетенів опинився під загрозою, а з уже надрукованими відбуваються “дивні” метаморфози. Зокрема, на одній з ТВК ми маємо подвійний друк бюлетенів одного зразка, загальним накладом – 3000, які потрібно утилізувати”, – зауважила Фріз.

При цьому підприємство надрукувало весь обсяг бланків для опитування, ініційованого президентом. За словами Фріз, саме перевантаження виробництва призвело до колапсу. “Глобус” не встигає вчасно завершити друк, допускає помилки в перерахуванні та пакуванні бюлетенів.

Фріз додала, що проведення місцевих виборів у Харківській області під загрозою зриву. Процес голосування може не розпочатися вчасно.

У пресслужбі “ЄС” зазначили, що Фріз повідомила про ці факти у Комітет виборців України.

Таку ж заяву адресували Громадській організації “ОПОРА”.