Про це повідомляє видання “Крим. Реалії”.
Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу, але до неї так ніхто і не вийшов.
“Будемо продовжувати звертатися і писати в Офіс президента України, поки не доб’ємося зустрічі. І я хочу, щоб Володимир Олександрович Зеленський називав прізвище журналіста Владислава Єсипенка на всіх міжнародних майданчиках”, – сказала Єсипенко.
За її словами, вона “не особливо здивована”, що до неї ніхто не вийшов.
“Влада, як і раніше, ігнорує питання політв’язнів”, – сказала вона.
Фото: Радіо Свобода
Єсипенко заявила, що вийшла з одиночним пікетом, щоб отримати відповіді, які цікавлять сім’ї українських політв’язнів. Вона уточнила, що з моменту арешту чоловіка надіслала три звернення президентові Володимиру Зеленському.
“З відповідей, які я отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ”, – сказала вона.
- Так званий суд в окупованому Криму розпочав розгляд справи щодо українського політв’язня, журналіста “Крим. Реалії” Владислава Єсипенка. В українській столиці відбулася акція на його підтримку.