У середу, 7 липня, дружина заарештованого фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка Катерина вийшла з одиночним пікетом під Офіс президента.

Про це повідомляє видання “Крим. Реалії”.

Жінка простояла з портретом чоловіка півтори години під будівлею Офісу, але до неї так ніхто і не вийшов.

“Будемо продовжувати звертатися і писати в Офіс президента України, поки не доб’ємося зустрічі. І я хочу, щоб Володимир Олександрович Зеленський називав прізвище журналіста Владислава Єсипенка на всіх міжнародних майданчиках”, – сказала Єсипенко.

За її словами, вона “не особливо здивована”, що до неї ніхто не вийшов.

“Влада, як і раніше, ігнорує питання політв’язнів”, – сказала вона.

Фото: Радіо Свобода

Єсипенко заявила, що вийшла з одиночним пікетом, щоб отримати відповіді, які цікавлять сім’ї українських політв’язнів. Вона уточнила, що з моменту арешту чоловіка надіслала три звернення президентові Володимиру Зеленському.

“З відповідей, які я отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ”, – сказала вона.