Про це повідомив представник Валерія Цепкало Олексій Урбан виданню TUT.BY.

“Більше трьох годин утримували вночі Вероніку Цепкало з дітьми на прикордонному переході Троєбортне під час переміщення по нейтральній смузі через” мітки в базі “. Сам Валерій (Цепкало – УП) розцінив це як відвертий тиск на нього в зв’язку з політичною діяльністю. Ситуація викликала шок і обурення його тисяч прихильників. на даний момент Вероніка і діти вже знаходиться в безпеці в Україні “, – сказав Урбан.

Також сам Валерій Цепкало написав про це в Twitter.

“Зараз третя година ранку! Моя дружина з дітьми перебуває на Російсько-українському кордоні! Пункт переходу Троєбортне! Її тримають вже більше двох годин з двома маленькими дітьми на Російській стороні”, – написав він.