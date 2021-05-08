Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському арт-центрі Mutabor.

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#Букви звернулися до Лещенка за коментарем, але відповідь він не надав.

Нагадаємо, Анастасія Топольська (DJ Nastya) вже виступала в Росії у грудні 2019 року.

Зазначимо, що в четвер Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen. Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді.

#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.