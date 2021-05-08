Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському арт-центрі Mutabor.
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#Букви звернулися до Лещенка за коментарем, але відповідь він не надав.
Нагадаємо, Анастасія Топольська (DJ Nastya) вже виступала в Росії у грудні 2019 року.
Зазначимо, що в четвер Сергій Лещенко розкритикував п’ятого президента Петра Порошенка у новому відео. Позаду спікера в ролику можна помітити коробку Roshen. Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді.
#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.
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- Нагадаємо, Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За його словами, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.
- Раніше Лещенко у соцмережах рекламував один з брендів-виробників шоколаду.
- Також Лещенка бачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Сбербанк России”.
- Активісти громадського руху “Відсіч” заявили, що Сергій Лещенко перейшов “червону лінію” і оприлюднили перелік “зашкварів” політика.