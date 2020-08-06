Про це повідомляють “Наші гроші”, посилаючись на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Зокрема, 3 березня Лариса Шефір зареєструвала право власності на квартиру площею 99,6 кв м у ЖК Chicago Central House, девелопером якого є Saga Development Андрія Вавриша. Цей житловий комплекс знаходиться на вул. Антоновича, 44, поблизу стадіону “Олімпійський”.
А у травні Дружина першого помічника Зеленського зареєструвала право власності на куплену ділянку площею 0,37 га у селі Лебедівка.
За даними журналістів, власниками сусідніх ділянок є керуючий партнер юридичної фірми Integrites Олексій Фелів, директор з юридичних питань групи “Нафтогаз” Ярослав Теклюк та радник юридичної компанії Aequo Євген Левіцький. Також низка ділянок оформлена на Володимира Лімакова, який є співвласником ряду компаній, які отримали гектари лісу у Пірнівському лісництві на території Лебедівської сільської ради.
Крім того, Лариса Шефір у червні оформила на себе дві ділянки у селі Іванковичі, які утворилися внаслідок поділу більшої ділянки.
У власності дружини Шефіра також є п’ять квартир у Києві та одне нежитлове приміщення у спільній власності.
Лариса Шефір є фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якої є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. До квітня 2019 року вона була співвласницею ТОВ “Норін Плюс” разом з дружиною президента Оленою Зеленською та головою бюджетного комітету Верховної Ради, нардепом від партії “Слуга народу” Юрієм Арістовим.
Нагадаємо, у травні минулого року президент України Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.
- Раніше повідомлялось, що помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.