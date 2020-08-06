Дружина першого помічника президента Сергія Шефіра – Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Про це повідомляють “Наші гроші”, посилаючись на дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зокрема, 3 березня Лариса Шефір зареєструвала право власності на квартиру площею 99,6 кв м у ЖК Chicago Central House, девелопером якого є Saga Development Андрія Вавриша. Цей житловий комплекс знаходиться на вул. Антоновича, 44, поблизу стадіону “Олімпійський”.

А у травні Дружина першого помічника Зеленського зареєструвала право власності на куплену ділянку площею 0,37 га у селі Лебедівка.

За даними журналістів, власниками сусідніх ділянок є керуючий партнер юридичної фірми Integrites Олексій Фелів, директор з юридичних питань групи “Нафтогаз” Ярослав Теклюк та радник юридичної компанії Aequo Євген Левіцький. Також низка ділянок оформлена на Володимира Лімакова, який є співвласником ряду компаній, які отримали гектари лісу у Пірнівському лісництві на території Лебедівської сільської ради.

Крім того, Лариса Шефір у червні оформила на себе дві ділянки у селі Іванковичі, які утворилися внаслідок поділу більшої ділянки.

У власності дружини Шефіра також є п’ять квартир у Києві та одне нежитлове приміщення у спільній власності.

Лариса Шефір є фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якої є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. До квітня 2019 року вона була співвласницею ТОВ “Норін Плюс” разом з дружиною президента Оленою Зеленською та головою бюджетного комітету Верховної Ради, нардепом від партії “Слуга народу” Юрієм Арістовим.

Нагадаємо, у травні минулого року президент України Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера і співзасновника студії “Квартал 95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.