Дружина колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс стала важливим свідком у справі про вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, у Вищому земельному суді Берліна триває процес у справі про вбивство Хангошвілі, яке було скоєне в столиці Німеччини в серпні минулого року. Федеральний прокурор Рональд Ґеорґ заявив, що завдання “ліквідувати жертву” кілер отримав від влади Російської Федерації. Російська влада це заперечує.

У середу, 9 грудня, на суді виступали керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах.

Одним з важливих свідків берлінський слідчий назвав дружину колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандру Рулофс – в день вбивства вона була в Берліні, і Хангошвілі планував зустріч з нею. Німецьким слідчим, однак, не вдалося вмовити Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, і вони опитували її по телефону.

Але зміст цього дзвінка і ймовірна мета зустрічі в суді розголошені не були.

Нагадаємо, 23 серпня в Берліні був убитий 40-річний колишній командир чеченських повстанців Зелімхан Хангошвілі.

Хангошвілі був громадянином Грузії. Він брав участь у другій чеченській війні проти російських військ і був близьким соратником чеченського президента Аслана Масхадова, який керував опором чеченців проти Росії. В результаті Хангошвілі втік до Німеччини.