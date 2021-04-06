Відеозвернення опублікували на сторінці Семенченка у Facebook.
“Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам і тому прошу надати юриста від Офісу президента, який би був присутній 7 квітня на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості”, – сказала дружина екснардепа.
За її словами, Семенченко – це “людина, яка віддала для незалежності України все, ризикуючи своїм життям, а інколи життям своєї родини і власних дітей… а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь і гідність на свободі”.
Засідання апеляційного суду щодо запобіжного заходу Семенченку має відбутися в середу, 7 квітня, о 11:00.
- Нагадаємо, 24 березня Служба безпеки України оголосила підозру екснародному депутату Семену Семенченку, а також “агенту НАБУ” Євгену Шевченку. Їх підозрюють в створенні незаконного приватного збройного формування (ПВК) і контрабанді зброї.
- 25 березня Служба безпеки України розповіла деталі щодо діяльності викритого напередодні воєнізованого збройного формування (т.зв. “приватної військової компанії”).
- Також спецслужба оприлюднила листування та розмови Шевченка, що нібито свідчать про його причетність до контрабанди зброї з РФ.
- Печерський суд обрав запобіжний захід екснардепу та командиру другого батальйону “Донбас” Семенові Семенченку та бізнесмену Євгенові Шевченку, якого у ЗМІ називають “агентом НАБУ”.