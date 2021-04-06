Відеозвернення опублікували на сторінці Семенченка у Facebook.

“Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам і тому прошу надати юриста від Офісу президента, який би був присутній 7 квітня на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості”, – сказала дружина екснардепа.

За її словами, Семенченко – це “людина, яка віддала для незалежності України все, ризикуючи своїм життям, а інколи життям своєї родини і власних дітей… а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь і гідність на свободі”.

Засідання апеляційного суду щодо запобіжного заходу Семенченку має відбутися в середу, 7 квітня, о 11:00.