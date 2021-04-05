Про це вона написала в Insragram.
Колишній шоумен вступив на курси до Гарвардського університету, де вивчатиме комунікації.
“Мій чоловік тепер вчиться у Гарварді. Пишу це – і у мене мурашки по тілу!” – заявила Юрушева.
“Скільки я його знаю, він завжди рухається вперед. Якщо щось не знає – він вивчить, якщо щось не виходить – він не опускає руки, а намагається доти, доки не вийде. І зараз Саша поступив на курси з комунікації і leadership в Hardvard, і тепер, якщо він не на роботі, то за комп’ютером – навчається і робить домашку! Він навіть замислюється поїхати туди, коли буде можливість, щоби повчитися там на стаціонарі”, – написала Ліза.
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