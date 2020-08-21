Дружина народного депутата від "Слуги народу" Олександра Скічка – Єлизавета Юрушева-Скічко зробила подарунок чоловікові на майже півмільйона гривень.

Зміни в майновому становищі відображені в декларації нардепа.

Там зазначено, що Скічко отримав від дружини “подарунок у негрошовій формі”. Вартість подарунка становить 490 тисяч 272 гривні.

Згідно з даними на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, подарунки вважаються доходом, незалежно від того, в якій формі вони отримуються: у формі грошових коштів чи в іншій (майно, пільги, послуги, нематеріальні активи). Це стосується також подарунків, які суб’єкт декларування отримує від члена сім’ї або навпаки.

У разі оплати третьою особою, наприклад, витрат на відпочинок, лікування, освіту тощо це вважається подарунком у негрошовій формі, який має бути відображений у декларації із зазначенням вартості подарунка.

Варто зазначити, що Єлизавета Юрушева є дочкою українського мільярдера Леоніда Юрушева, який володіє ПАТ “Дніпровагонрембуд”, “Коростенським заводом МДФ”, “InterContinental Kiev”, “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, “БФ Логістика”, “БФ Сервіс”, “БФ Склад”, “БФ Завод”, “БФ Енерго”, “БФ Експо”, “БФ Проєкт”, “Ф Термінал” і девелоперською компанією “Ярославів Вал”.

До сфери бізнес-інтересів Юрушева входять комерційна нерухомість, деревообробка, машинобудування, будівництво і виробництво будівельних конструкцій. Після продажу у 2007 році банку “Форум” німецькому “Commerzbank”, він інвестував виручені кошти в будівництво готелів InterContinental та Fairmont, а також у створення Коростенського Заводу МДФ і логістичного центру в селищі Мартусівка Бориспільського району Київської області.

З 2006 року, за версіями різних українських бізнес-видань, Юрушев почав фігурувати в рейтингах найбагатших людей України.

Єлизавета вийшла заміж за тоді ще телеведучого, а нині нардепа Олександра Скічка у вересні 2017 року. Весілля відбулося в Грузії на висоті понад 3 тисячі метрів над рівнем моря. Серед запрошених на урочистостях були Тетяна Терехова, Алан Бадоєв, Тимур Мірошниченко, Наталія Стрільчук та Олексій Прищепа. А виступали на святі Вахтанг Кікабідзе, Монатік і Макс Барських.