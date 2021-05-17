Дружина колишнього українського судді Миколи Чауса, Світлана, впевнена, що заяви чоловіка були зроблені під примусом, а його життя все ще наражається на ризик.

Про це повідомила Світлана Чаус на своїй сторінці в Facebook.

“Навіть не буду ділитися цим мерзенним постановочним відео! Знаю свого чоловіка 22 року і він на запису не схожий на себе, і не говорить в такій манері, і за всі роки називав мене по імені, але ніколи не називав Світланою! Але радує, що живий …”, – написала Світлана Чаус.

“Для сім’ї Миколи Чауса, зроблене ним відеозвернення викликає не менше велике занепокоєння, ніж його зникнення в квітні 2021 року. Занепокоєння саме з точки зору безпеки його життю і здоров’ю. Перш за все, Микола Чаус самостійно не міг створити власний телеграм-канал, так як він елементарно не вміє цього робити”, – повідомляє молдовське видання Nokta.

Видання зазначає, що весь цей період ні сім’я, ні адвокати не знають, де знаходиться Микола Чаус.

“На наше переконання, ні про яку добровільність його заяв не може йти й мови. Півтора місяці, як він знаходиться в ізоляції від сім’ї і адвокатів, цим відносно нього застосована психологічний тиск, що здатний зламати його волю. Текст звернення ним не готувався, видно що він заздалегідь завчений. За весь період перебування в шлюбі, Микола Олексійович до дружини як в приватних розмовах так і в публічній площині відносин жодного разу “Світлана” не звертався. Всім відомо, що Микола Олексійович навіть в спокійному стані спілкується по іншому – більш емоційно, у нього інша міміка, жести, вираз обличчя, а це може вказувати, що він знаходиться під дією медичних препаратів або хімічних речовин. При цьому, одяг в якому він одягнений на відео, йому не належить”, – зазначило видання.

Зазначимо, у зверненні Чаус каже, що знаходиться в безпеці і його ніхто не викрадав у Молдові. Він підкреслив, що змушений переховуватися, а також вимагав від України гарантії безпеки в обмін на співпрацю зі слідством.

Як відомо, Миколу Чауса викрали в центрі Кишинева на початку квітня. Викрадачі виїхали в Україну.

Згодом з’явилася інформація, що до викрадення причетні представники українських спецслужб.

Повідомляли, що Чауса могли тримати на об’єкті Міноборони України в Хотянівці (Вишгородський район, Київська область). Також зазначалося, що екссуддю українська влада хоче якось “легалізувати”, “підкинувши” його десь на кордоні (наприклад, з невизнаним Придністров’ям або адмінкордоні з Кримом).

#Букви отримали інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, що після невдалих спроб “підкинути” Чауса на кордоні його могли “підкинути” матері.

У зв’язку із цим кореспондент #Букв вирішив навідатися до матері Чауса в село Надинівка (Чернігівська область), щоб дізнатися, чи дійсно там перебуває викрадений суддя.

Ганна Созонівна заперечила, що Микола Чаус у неї вдома, і поділилася думками щодо його викрадення. Жінка також поінформувала, що до неї раніше неодноразово приходили силовики й розшукували Миколу Чауса. Такий обшук відбувся у неї вдома невдовзі після публікації в Тelegram-каналі “Трубу прорвало” матеріалів прослуховування кабінету колишнього керівника ДБР Романа Труби.

Хто такий Микола Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ спіймали Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

У Молдові 22 квітня мав засідати Верховний суд за поданням екссудді політичного притулку, і шансів виграти процес щодо екстрадиції в Чауса не було.