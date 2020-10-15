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Дружина українського репера Картрайта спланувала його вбивство – слідком РФ

У Слідчому комітеті РФ заявили, що дружина українського репера Енді Картрайта (Олександра Юшка), який проживав у Росії,  заздалегідь спланувала його вбивство.

Четвер, 15 жовтня 2020, 00:48

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про смерть Картрайта стало відомо 30 червня. За інформацією правоохоронців, останки тіла музиканта зберігалися в холодильнику в розчленованому стані.

Про смерть музиканта в поліцію заявив юрист, який дізнався про те, що сталося,  від дружини Юшка Марини Кохал, – в розмові з ним жінка повідомила, що розчленувала тіло музиканта, який нібито помер від передозування наркотиків кілька днів тому.

“Під час  розслідування кримінальної справи слідством зібрана достатня доказова база, яка свідчить про те, що обвинувачена запланувала заздалегідь вбивство. Незадовго до його скоєння остання придбала в одній з аптек міста медичний препарат, згодом використаний нею для вчинення злочину. Крім цього, встановлено, що на момент скоєння вбивства і подальшого розчленування тіла чоловіка мати обвинуваченої перебувала в зазначеній квартирі”, – йдеться в повідомленні Слідкома.

14 жовтня правоохоронці провели обшуки,  зокрема  за місцем проживання адвоката обвинуваченої, у зв’язку з тим, що її мати після затримання дочки проживала у квартирі захисника. Під час обшуків виявлено та вилучено мобільні та інші електронні пристрої, що були  в користуванні матері обвинуваченої, а також інші предмети, що мають значення для слідства, додали в Слідкомі.

Як стало відомо раніше, у Санкт-Петербурзі у квартирі на Невському проспекті виявили розчленовані останки репера Енді Картрайта. Він народився в українському місті Ніжин, там закінчив педуніверситет за фахом викладача англійської мови. У Санкт-Петербурзі активно брав участь в репових баттлах Versus Battle.

У понеділок, 3 серпня, Смольнінський районний суд Санкт-Петербурга виніс постанову про обрання запобіжного заходу Марині Кохал. Сторона захисту клопотала про домашній арешт, але суд, враховуючи тяжкість злочину, вирішив відправити її до СІЗО майже на 2 місяці — до 30 вересня.

За попередньою версією слідства, репер міг померти від передозування, а дружина Марина не хотіла його безславної смерті, тому розчленувала тіло.

Тепер слідство стверджує, що Кохал “в невстановлений  спосіб, але навмисно” вбила Юшка, а після розчленувала його труп з метою приховування слідів злочину.

Теги: Енді Картрайт, репер, вбивство, Енді Картрайт

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