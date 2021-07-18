На Гаїті після лікування у Флориді повернулася вдова убитого президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Мартіна Моїз вийшла з літака в аеропорту Порт-о-Пренса, на ній був бронежилет, а одна рука перев’язана. Супроводжували першу леді агенти служби безпеки. Зустрічали вдову тимчасовий виконувач обов’язків прем’єрміністра Клод Жозеф і інші офіційні особи.

Її чоловіка розстріляли найманці, які увірвалися до їхньої резиденції, 7 липня. Сама Мартіна також отримала поранення – її госпіталізували до лікарні Маямі, Флорида.

Пізніше Мартіна заявила, що вбивці буквально “зрешетили” її чоловіка кулями, і він навіть не встиг “сказати ні слова”.

Повідомляється, що Мартіна Моїз повернулася на Гаїті, щоб підготуватися до похорону свого чоловіка.