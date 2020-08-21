Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як перехворіла на коронавірус і дала поради, як впоратися з цим захворюванням.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зеленська зазначила, що це її перший допис після довгої паузи, пов’язаної із захворюванням на COVID-19.

“Здогадуюся, що є питання, яке цікавить вас найбільше: як це – перенести коронавірусну хворобу? Спробую відповісти. Тому, хто досі не вірить, що я хворіла, і вважає мою хворобу дивним піаром… вам, на жаль, буде нецікаво”, – написала вона.

Перша леді розповіла, що звістка про хворобу стала для неї несподіванкою, оскільки не було жодних симптомів.

“Просто черговий тест виявився позитивним. Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі”, – пояснила Зеленська.

Вона зазначила, що коли була “на піку” хвороби, “мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель”. Син, за її словами, переніс захворювання легко.

“На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень. Того ж дня я вже була в лікарні. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні… Я поборола хворобу та маю антитіла до вірусу, але продовжую носити маску в публічних місцях. Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточення. Тому що так правильно”, – наголосила дружина президента.

Зеленська також додала, що хвороба й відновлення після неї тривали понад місяць. Вона закликала українців бути обережними у ставленні до власного здоров’я.

“Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка “подарували” мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю – не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися. Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх! Знаю, що ми – сильні й розумні!”, – наголосила Зеленська.

Про те, що Олена Зеленська підхопила коронавірус, стало відомо 12 червня. Вона перебувала на самоізоляції.

16 червня в Офісі президента повідомили, що перша леді ушпиталена до однієї з лікарень Києва з діагнозом “негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості”.